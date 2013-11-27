سلطان وهزاع وسيف وحامد بن زايد وسرور بن محمد يشهدون احتفالات المناصير

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الحفل الذي أقامته قبيلة المناصير بمناسبتي العرس الجماعي لعدد «45» من أبنائها واليوم الوطني الـ«42» لدولة الإمارات وذلك بميدان الاحتفالات في الوثبة.

كما حضر الحفل الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين وأعيان القبائل ولفيف من أهالي وأقرباء وأصدقاء العرسان.

كما شهد سمو الشيخ سرور بن محمد وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الاحتفال الذي أقامته قبيلة المناصير، بمناسبتي اليوم الوطني الثاني والأربعين والعرس الجماعي لـ «45» من أبنائها، في منطقة الوثـبة بأبوظبي.

كما حضر الحفل الذي أقيم مساء أمس الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والضيوف المدعوين من أعيان وأبناء قبائل إمارات الدولة المختلفة، وحشد كبير من سكان المنطقة، إلى جانب أعيان وأبناء قبيلة المناصير.

وتضمن الاحتفال بعد السلام الوطني عرض لوحات فنية، جسدت التراث الإماراتي الأصيل، ضمن فقرة أطلق عليها «لنا مع الاتحاد حكاية»، وأهازيج فلكلورية، كما قدم الشاعر صالح بن عزيز المنصوري قصيدة بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين للدولة، عبر من خلالها عن اعتزازه وفخره بإنجازات الدولة والتجربة الفريدة لاتحاد الإمارات، وبعد ذلك تمّ تقديم أوبريت قصائد شعرية مع مشاهد عن تطور الدولة والمسيرة التنموية مصوراً في الوقت نفسه الانتماء للوطن والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وبهذه المناسبة رفع أبناء قبيلة المناصير أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صـاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيـس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب أبناء القبيلة في كلمة لهم في بداية الحفل عن اعتزازهم وفخرهم بمسيرة الاتحاد التي أسس لها المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مجددين العهد على أن يبقوا الجنــد الأوفياء لهذه المسيرة .