ولي عهد الفجيرة يشهد احتفال جامعة عجمان باليوم الوطني

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مساء أمس الاحتفال الذي نظمته جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية كريمة من سموه بمناسبة اليوم الوطني الـ42.

حضر الاحتفال سعيد محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة وأسامة سعيد سلمان نائب رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وعدد من كبار المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية بالفجيرة وعمداء الكليات والوكلاء والأساتذة والطلبة وأولياء الأمور.

وهنأ أسامة سعيد سلمان نائب رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في كلمة شبكة الجامعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.. داعياً المولى عز وجل أن تكون جميع أيام دولة الإمارات أعياداً ومسرات وأمناً واستقراراً وجميع البلدان العربية.

سلسلة نجاحات

وأشار إلى أن هذه الحفاوة بذكرى يوم الاتحاد إنما تعود إلى سلسلة النجاحات المتواصلة والمتصاعدة التي تحققت على مدى 42 عاماً من مسيرة الاتحاد، وهي نجاحات كمية ونوعية غطت كل الميادين والمجالات وشملت كل مناحي وأنشطة الحياة وأمنت لشعب الإمارات نمطاً نموذجياً في العيش الكريم نادر المثال في العالم أجمع.

وأضاف: إن الجامعة تتشرف بمشاركة أهل الإمارة خاصة وشعب الإمارات عامة فرحتهم وفخرهم بالإنجاز التاريخي لأمتهم ومشاركتهم التعبير عن الولاء وتجديد العهد للقيادة الوطنية التي تؤدي الأمانة بكل إخلاص عميق والتزام صادق وانحياز كامل للوطن والمواطن، فهذه الجامعة نفسها ما هي إلا ثمرة من ثمرات مسيرة الاتحاد الملهمة.

مؤسسات وهيئات

وساهمت مؤسسات المجتمع المحلي بالفجيرة في هذه الاحتفالية كإدارة التنمية الاجتماعية ومركز الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار وجمعية الفجيرة الثقافية وبلدية الفجيرة وإدارة الدفاع المدني وهيئة الفجيرة الطبية ومؤسسة برنامج وطني والمجلس الوطني للإعلام وجمعية الصيادين بدبا الفجيرة وهيئة الإمارات للهوية وقسم البيئة في بلدية دبا الفجيرة وجمعية الفجيرة الخيرية والمؤسسات العقابية في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة والطب الوقائي بالفجيرة، حيث يقوم بفحوصات مجانية للأمراض المزمنة.. إضافة إلى مساهمة عدد كبير من مدارس الفجيرة.