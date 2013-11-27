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محمد بن راشد يصدر مرسومين بتشكيل مجلسي إدارة معهد دبي القضائي وأمناء "نور دبي"

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محمد بن راشد يصدر مرسومين بتشكيل مجلسي إدارة معهد دبي القضائي وأمناء "نور دبي" محمد بن راشد يصدر مرسومين بتشكيل مجلسي إدارة معهد دبي القضائي وأمناء "نور دبي"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 32 لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي والمرسوم رقم 33 لسنة 2013 بشأن تشكيل مجلس أمناء "نور دبي".

ويضم مجلس "معهد دبي القضائي" برئاسة عصام عيسى الحميدان ستة أعضاء هم الدكتور أحمد سعيد سالم بن هزيم وأحمد محمد بن حميدان والدكتور لؤي محمد خلفان بالهلول والدكتور جمال حسين أحمد السميطي والدكتور أحمد عيد المنصوري وعبدالمنعم سالم بن سويدان.

ووفقا لما نص عليه المرسوم رقم 33 لسنة 2013 يشكل مجلس أمناء "نور دبي" من عيسى الحاج خادم بطي الميدور رئيسا وناصر خليفة عبدالله البدور نائبا للرئيس وعبدالفتاح السيد منصور شرف عضوا ومحمود أحمد عبد الرحمن المرزوقي عضوا والدكتور منال محمد عمران تريم الشامسي عضوا.

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