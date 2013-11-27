بتوجيهات خليفة.. محمد بن راشد يطلق مبـادرات إسكانية بـ 5 مليارات درهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يضع إسكان المواطنين على رأس أولوياته، مشيرا سموه إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة حريص في جميع لقاءاته معه على سؤاله عن أحوال المواطنين وعن حياتهم من أجل توفير الحياة الكريمة لهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الميدانية التي قام بها سموه، صباح أمس، إلى المناطق الشمالية الشرقية من الدولة، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك ضمن خطط حكومة الإمارات في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة إمارات الدولة..

وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، أطلق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مجموعة مبادرات إسكانية بقيمة خمسة مليارات درهم يستفيد منها عشرة آلاف مواطن.

مجمع الاتحاد

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استهل جولته التفقدية بزيارة مشروع المجمع السكني في منطقة السيوح بالشارقة، والذي ينفذه برنامج زايد للإسكان، حيث استمع من معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى شرح حول المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مجمع سكني صديق للبيئة ذي وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وتشجعهم على اتباع نمط حياة أكثر استدامة، حيث قدرت نسبة إنجاز المشروع بمراحله الأربع بـ 63% ويضم المشروع 406 مساكن موزعة على أربع مجموعات بتكلفة إجمالية تقدر بـ 301 مليون درهم..

وتجول صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقوه في عدد من المساكن المكتملة، واعتمد سموه مفهوم المجمعات السكنية الجديدة في مختلف إمارات الدولة، كما أمر سموه بتسمية المشروع السكني باسم مجمع الاتحاد.

مجمع خليفة السكني

كما تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجمع خليفة السكني بمنطقة دبا الفجيرة، وتجول في عدد من المساكن الجاهزة للتسليم للمواطنين المستحقين للوحدات السكنية والبالغ عددها 384 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية بلغت 350 مليون درهم.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موافقات مبدئية لقروض ومنح بقيمة ثلاثة مليارات درهم يستفيد منها ستة آلاف مواطن، كما اعتمد سموه أسماء 1971 مستحقاً بحوالي مليار درهم. وأمر سموه بالبدء في إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين يستفيد منها 1200 مواطن بقيمة 1.2 مليار درهم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه خلال الجولة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان بالبدء فورا في توزيع 800 فيلا سكنية في الشارقة والفجيرة على المواطنين.

جولة في دبا الفجيرة

وقد جال موكب سموه مختلف شوارع وأحياء منطقة دبا الفجيرة، مطمئنا سموه على أحوال المواطنين، ما يؤكد حرص قيادة الإمارات الرشيدة على الوقوف على احتياجات المواطنين وتحقيق رفاهية الشعب وإسعاد المواطنين.

وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زيارة أسرة المواطن علي عبدالله الحساني وهو رجل تسعيني مقعد يسكن في منطقة الرحيب بالفجيرة، وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد قرأ عن حالته الصحية في شهر أبريل الماضي عبر صحيفة "البيان"، حيث أمر حينها بتوفير العلاج اللازم له ولزوجته، وقد حرص سموه أمس على زيارة علي الحساني للاطمئنان على صحته في زيارة لا تخلو من طابعها الإنساني انطلاقا من إيمان القيادة بتوفير وتعزيز ومتابعة مقومات الحياة الكريمة التي يتمتع بها المواطنون.

وصافح سموه عدداً من كبار السن الذين قدموا للسلام على سموه مرحبين بزيارته الكريمة لمناطقهم، معتبرين أن مثل هذه الزيارات تؤكد التلاحم بين القيادة والشعب.

طريق دبا خورفكان

وفي المحطة الرابعة لزيارته تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع طريق دبا خورفكان والبالغ طوله حوالي 32 كيلومترا تنفذه وزارة الأشغال على عدة مراحل، تم الانتهاء من مرحلتين، أما المرحلة الثالثة فقد أنجز نحو 90 في المئة منها. كما اطلع سموه على مشروع النفق والذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة وبطول كيلومتر ونصف الكيلومتر ويبلغ عرضه 550 مترا والذي يفضي إلى طريق مزدوج خارج النفق بتكلفة إجمالية للمرحلة الثالثة والتي تقدر بـ240 مليون درهم.

وتحرك موكب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى مدينة خورفكان، المحطة الخامسة في جولة سموه، حيث زار مدرسة عاتكة بنت زيد النموذجية للتعليم الأساسي بنات، حيث رحبت بسموه مديرة المدرسة والهيئة التدريسية، واطلع من مديرتها على سير الدراسة والمناهج الدراسية، وقد شاهد سموه احتفالات المدرسة باليوم الوطني الثاني والأربعين.

حيث استقبل سموه بكل الحب والفخر والولاء من قبل المعلمات والطالبات اللواتي هتفن لسموه في مسرح المدرسة ولوحن بأعلام الإمارات معبرات عن فرحتهن في لوحة فنية تعكس سعادتهن بهذه الزيارة الكريمة التي أدخلت البهجة والسرور إلى قلوبهن، ومن ثم تابع سموه جولته في أرجاء المدرسة اطلع خلالها على تجهيزات وإمكانيات المدرسة، ويعتبر هذا النموذج من المدارس نموذج المرحلة الرابعة من المدارس الذكية، وتستوعب المدرسة 800 طالبة وتم تنفيذ نماذج لمدارس مشابهة في كل من إمارة رأس الخيمة، والفجيرة، ومدينة خورفكان بإمارة الشارقة.

وفي ختام زيارته للمدرسة التقطت لسموه صورة جماعية بجانب سارية علم دولة الإمارات مع عدد من زهرات المدرسة، وغادر سموه المدرسة التي تزينت جدرانها وفصولها بعبارات التهنئة والتبريكات وأعلام الدولة بمثل ما استقبل به من فرح وترحيب وعبارات الولاء الوطني للقيادة والوطن.

وفي ختام الزيارة الميدانية تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طعام الغداء في محمية وادي الوريعة بالفجيرة، وإلى جانبه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة.

مشاريع الإسكان

تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية، عن الحكومة الاتحادية التي قال سموه بأنها تسهر من أجل تحقيق أهدافها التنموية التي أساسها راحة وسعادة المواطنين، مضيفا سموه بأن مشاريع الإسكان غير قابلة للتأجيل، ونبشر شعبنا بأن القادم أجمل وأفضل، ولن نتوقف كوننا في دولة الإمارات لا نعرف معنى للتوقف، وهذه الدولة تم تأسيسها على الإخلاص في العمل، وعلى التفاؤل بالمستقبل، وعلى التلاحم بين القيادة والشعب.