بالصور.. محميات البحر الأحمر تنظم حملة نظافة بشواطئ شرم الشيخ

نظمت إدارة محميات البحر الأحمر، حملة نظافة مكبرة على شواطئ وجزر منطقة شرم الناقة جنوب الغردقة، وجمع المخلفات من بقايا العبوات البلاستيكية الفارغة وزجاجات المياه، والتى تتطاير نتيجة سرعة الرياح من المصيفين على الشواطئ أو من المراكب السياحية، ما يجعلها تعمل على منع وحجب التغذية السلمية للشعب المرجانية النادرة تحت الماء، وذلك حفاظاً على الحياة البحرية والبيئة النادرة بالبحر الأحمر.

وترأس الحملة الدكتور ياسر سعيد رئيس محميات البحر الأحمر، وشاركه من الباحثين البيئيين التابعين لإدارة محميات البحر الأحمر كلاً من عبد الله عادل، وخالد أمين، وأحمد بكرى، والحسينى عباس، وأحمد مصطفى، ومحمد مجاهد، وبشوى موريس، وأحمد جلال.

كما شارك فى الحملة طلابا من مدرسة الألسن، وبعض جمعيات المجتمع المدنى، وبدورها الفعال فى الحفاظ على البيئة شاركت جمعية هيبكا لحماية البيئة، برفع جميع المخلفات بسيارتها.

> ومن جانبه أعلن الدكتور ياسر سعيد مدير محميات البحر الأحمر، أن الحملة بدورها تقوم على تنظيف المخلفات من الشواطئ البحرية تحت وفوق الماء، وأزالتها من الشعب المرجانية حتى لا تتسبب فى منع وصول الضوء المناسب وتغذيتها السليمة.

وأشار مدير محميات البحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة ستطوف جميع شواطئ البحر الأحمر، لتنظيفها فوق وتحت الماء حفاظاً على طبيعتنا الخلابة التى منحها الله لنا.