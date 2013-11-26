حبس طالب حقوق 4 أيام لاتهامه بانتحال صفة وكيل نيابة بمصر القديمة

أمر محمد الجرف وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف طارق أبو زيد المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة بحبس طالب حقوق 4 ايام على ذمة التحقيقات لإتهامه بإنتحال صفة وكيل نيابة والتزوير.

كشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار شريف معتز رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة قيام المتهم بإنتحال صفة وكيل نيابة وتقديم نفسه لضباط قسم مصر القديمة بهذه الصفة وإبراز كارنية وبطاقة رقم قومى بنفس المهنة وذلك لتمرير محضر سرقة بالاكراه بالقسم .

اعترف المتهم أ. ح .ع 23 سنة أمام محمد الجرف وكيل أول نيابة الحوادث وسكرتارية محمد بهجت بإنه إنتحل صفة وكيل النيابة على عكس الحقيقة حيث انه مازال طالب بالحقوق ، ونفى قيامه بالتزوير فى المضبوطات التى بحوزته وهى عبارة عن بطاقة الرقم القومى ورخصة قيادة وكارنية خاص بمجلس الدولة .

وأمرت النيابة بمخاطبة مجلس الدولة للتأكد من صحة الكارنية من عدمه وكذلك مخاطبة إدارة المرور بخصوص رخصة القيادات ، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .