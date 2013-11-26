أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس طالب حقوق 4 أيام لاتهامه بانتحال صفة وكيل نيابة بمصر القديمة

Google+ Print
حبس طالب حقوق 4 أيام لاتهامه بانتحال صفة وكيل نيابة بمصر القديمة حبس طالب حقوق 4 أيام لاتهامه بانتحال صفة وكيل نيابة بمصر القديمة

أرشيفية

أمر محمد الجرف وكيل أول نيابة جنوب القاهرة بإشراف طارق أبو زيد المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة بحبس طالب حقوق 4 ايام على ذمة التحقيقات لإتهامه بإنتحال صفة وكيل نيابة والتزوير.

كشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار شريف معتز رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة قيام المتهم بإنتحال صفة وكيل نيابة وتقديم نفسه لضباط قسم القديمة بهذه الصفة وإبراز كارنية وبطاقة رقم قومى بنفس المهنة وذلك لتمرير محضر سرقة بالاكراه بالقسم .

اعترف المتهم أ. ح .ع 23 سنة أمام محمد الجرف وكيل أول نيابة الحوادث وسكرتارية محمد بهجت بإنه إنتحل صفة وكيل النيابة على عكس الحقيقة حيث انه مازال طالب بالحقوق ، ونفى قيامه بالتزوير فى المضبوطات التى بحوزته وهى عبارة عن بطاقة الرقم القومى ورخصة قيادة وكارنية خاص بمجلس الدولة .

وأمرت النيابة بمخاطبة مجلس الدولة للتأكد من صحة الكارنية من عدمه وكذلك مخاطبة إدارة المرور بخصوص رخصة القيادات ، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي

مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

ردًا على طلب تدخل مصر لإنقاذ الآثار السورية.. "الآثاريين العرب": مستعدون

ردًا على طلب تدخل مصر لإنقاذ الآثار السورية.. "الآثاريين العرب": مستعدون

رئيس مجلس الدولة الأسبق: حكم إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير".. أعاد الأمور إلى نقطة البداية

رئيس مجلس الدولة الأسبق: حكم إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير".. أعاد الأمور إلى نقطة البداية