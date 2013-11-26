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وزارة الأوقاف تنهى إجراءات تعيين الأئمة الجدد

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وزارة الأوقاف تنهى إجراءات تعيين الأئمة الجدد وزارة الأوقاف تنهى إجراءات تعيين الأئمة الجدد

أكدت وزارة الأوقاف أن شئون العاملين بالوزارة انتهت من إجراءات تعيين الأئمة الجدد، وجار إرسال القرار إلى المديريات، مؤكدة أنه بالنسبة للمحافظات التى بها عجز كبير يتم تعيين جميع الناجحين منها فى محافظاتهم، وذلك فى المحافظات التالية: "مرسى مطروح، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر".

وقالت الوزارة فى بيان لها إن باقى المحافظات فيجرى الآن توزيع الناجحين منها وفق خريطة بيانية واضحة لسد العجز فى المحافظات الأكثر احتياجًا وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وسيعلن يوم الاثنين المقبل توزيع الأئمة الناجحين من هذه المحافظات على الأماكن الأكثر احتياجًا بالجمهورية بالأسماء مع قواعد التوزيع وعلى المديريات استقبال هؤلاء الناجحين وإنهاء إجراءات استلامهم للعمل ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل للجميع.

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مصر 365