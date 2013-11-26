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الأوقاف تبدأ المرحلة الأولى من برنامج تدريب الأئمة الجدد منتصف ديسمبر

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الأوقاف تبدأ المرحلة الأولى من برنامج تدريب الأئمة الجدد منتصف ديسمبر الأوقاف تبدأ المرحلة الأولى من برنامج تدريب الأئمة الجدد منتصف ديسمبر

قررت وزارة الأوقاف تنظيم دورة تدريبية للائمة الجدد، على أن يكون التدريب النظرى للأئمة الجدد لمدة شهر، وأن يكون التدريب العملى تحت إشراف إمام قديم متمكن وسطى لمدة شهرين، ويتابع مدة الأشهر الثلاثة الباقية فى مسجده.

وقالت الوزارة، فى بيانها، إن المرحلة الأولى من التدريب يوم السبت 14 ديسمبر القادم ولمدة شهر على النحو التالى: بالنسبة لمسجد النور بالعباسية للأئمة المعينين الجدد بأوقاف الجيزة، وفى معسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية للأئمة المعينين الجدد بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، أما مركز التدريب بأسيوط للأئمة الجدد المعينين بأسيوط.

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مصر 365