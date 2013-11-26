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وجيه حنفي: لابد من توحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية

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وجيه حنفي: لابد من توحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وجيه حنفي: لابد من توحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية

الجامعة العربية

أكد السفير وجيه حنفي رئيس الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب “من ” أهمية الدورة الـ29 لمجلس وزراء العدل العرب، لافتا النظر إلى الأهداف التي من أجلها انشئ مجلس وزراء العدل العرب في تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات التشريعية والقانونية والقضائية، والخطط التي وضعها المؤتمر الثاني لوزراء العدل الذي عقد في اليمن عام 1981 م لتوحيد التشريعات العربية وفق احاكم الشريعة الإسلامية .

واستعرض السفير وجيه حنفي فى كلمة له امام المشاركين فى الاجتماع اليوم بصنعاء بأعمال الدورة الـ29 لمجلس وزراء العدل العرب – الانجازات التي حققها مجلس وزراء العدل العرب في كافة المجالات القانونية.. مؤكدا ضرورة مواصلة التشاور والتعاون لتقوية العلاقات العربية وتعزيزها في شتى المجالات، لافتا الى ان التعاون في المجال القانوني والقضائي هو الطريق الصحيح وحجر الاساس لتحقيق بناء مجتمعات سليمه يسودها العدل وتراعى فيها المبادئ والقيم الانسانية واحترام حقوق الانسان، وما يحصنها من الاشكال المتعددة للاجرام المنظم والعابر للحدود من ارهاب، وفساد، ومخدرات وغيرها .

وأشاد السفير وجيه حنفي بالتعاون القائم بين مجلس وزراء العدل العرب والمجالس الوزارية العربية وخاصة مجلس وزراء الداخلية العرب، وما أثمر عنه من اتفاقيات وقوانين استرشادية وكذلك بالتعاون القائم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن .

 

أ ش أ

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