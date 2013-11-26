اكتشاف جديد لعلاج الذبحة الصدرية

أجرت جمعية القلب الأوروبية، العديد من الدراسات لعلاج الذبحات الصدرية والأزمات القلبية الناتجة عنها، كما أجرت العديد من الأبحاث مؤخرا حول ما يعرف بالدعامة الدوائية الحيوية القابلة للامتصاص، والتى تعد الجيل الرابع فى علاج الذبحات الصدرية، وهو أحدث ما توصل إليه العلم فى هذا المجال.

>وأشارت الدراسات إلى أن استخدامها يصاحبه تراجع ملحوظ فى حدوث الذبحة الصدرية، التى يمكن ظهورها بعد إجراء قسطرة الشريان التاجى تحت الجلدية.

ونوّهت الدراسات أيضاً بأنّ هناك زيادة مطّردة فى الاعتماد على تلك الدعامات، بين الأطباء العاملين فى هذا المجال على مستوى العالم، كما يتم استخدام دعامات BVS فى العديد من العمليات الجراحية المُعقدة والمتعددة، مثل تشعيب شرايين القلب، وأمراض الرئة وعلاج احتشاء القلب. تتمتع دعامات BVS بمعدلات أمان مماثلة لـDES الذهبية التقليدية، وتم إجراء العديد من التجارب والدراسات الإكلينيكية على دعامة BVS، وضمت تلك التجارب أكثر من 7500 مريض فى 38 دولة حول العالم، من خلال 10 تجارب إكلينيكية عشوائية وعمليات تسجيل.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الطوبجى، أن هناك ارتفاعا شديدا فى معدل أمراض القلب فى مصر، خاصة فى الآونة الأخيرة، وهو ما يزيد أهمية هذا العلاج الجديد لدى المصريين.

وبين أن الدراسات الحديثة تؤكد أن أمراض القلب هى السبب الرئيسى للوفاة فى جميع أنحاء العالم، وهو ما يزيد المسئولية على عاتق العلماء، للقيام بالمزيد من الأبحاث العلمية لتوفير العلاج المناسب لحماية صحة الأفراد.