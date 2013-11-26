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لماذا أُرجئت فجأة إطلالة أحلام مع أروى؟

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لماذا أُرجئت فجأة إطلالة أحلام مع أروى؟ لماذا أُرجئت فجأة إطلالة أحلام مع أروى؟

أصيبت الفنانة أروى خلال تصوير حلقة من برنامج "نورت مع أروى"، الذي يعرض أسبوعياً على قناة mbc1 ، يوم الخميس الفائت، بدوار وألم شديدين وغثيان. ومع ذلك، أكملت تصوير الحلقة، رغم الآلام، لتدخل في اليوم التالي إحدى مستشفيات بيروت، من أجل إجراء الفحوصات والتحاليل التي تبيّن على إثرها ضرورة خضوعها لعملية جراحيّة عاجلة لاستئصال الزائدة. وضع أروى الصحي المفاجئ دفع بها إلى تأجيل تصوير حلقة "نورت مع أروى"، التي كان من المقرر أن تستضيف الفنانة أحلام، من دون أن يتمّ تحديد موعد آخر.
وكانت أحلام قد حضرت إلى بيروت، الأسبوع الماضي، خصيصاً لتصوير حلقتين من برنامجَي: "محبوبي أنا" و"نورت مع أروى"، اللذين يعرضان على قناة mbc1 .

 

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