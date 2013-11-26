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العليان: فايز المالكي في المركز الثالث بين الفنانين

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العليان: فايز المالكي في المركز الثالث بين الفنانين العليان: فايز المالكي في المركز الثالث بين الفنانين

اعتبر الملحن خالد العليان أنّ أكثر الأعمال الدرامية التي قدم لها شارة التتر، وكان صناعها مهتمون بالموسيقى التصويرية كأحد عناصر العمل الفني، تمثلت بمسلسلي "طاش ما طاش" و"بيني وبينك".
وأكد العليان أنه يعيش حالة من السعادة الشخصية والفنية عندما يتعامل مع ناصر القصبي وعبدالله السدحان وحسن عسيري، موضحاً أنه يستعدّ لتقديم موسيقى التتر لعدد من الأعمال الفنية مع شركة "الصدف" وغيرها خلال الفترة القادمة، إلى جانب بعض الأغاني العائدة لمطربين سعوديين وخليجيين.
وصرح العليان، من خلال تجربته الطويلة في تقديم الشارة والموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال الدرامية، بأنّه يرى أنّ أغلب شركات الإنتاج والفنانين السعوديين لا يقدّرون الموسيقى في أعمالهم الفنية، معتبراً أنّ الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، في شركتهما "الهدف"، كانا الأكثر اهتماماً بالموسيقى، وبعدهما الفنان حسن عسيري في شركته "الصدف"، فيما وضع الفنان فايز المالكي في المرتبة الثالثة بالاهتمام بالموسيقى، من خلال المسلسل "سكتم بكتم" الذي شهد تعاونهما في عدّة أجزاء.

 

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