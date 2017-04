The Hunger Games: Catching Fire الأول عالمياً

كما كان متوقعاً إجتاح فيلم The Hunger Games: Catching Fire شباك التذاكر العالمي مسجلاً 146.6 مليون دولار إيرادات، وصمد فيلم Gravity في المرتبة الثانية بعد أن حصد مبلغ 46.6 مليون دولار، ليتراجع فيلم Thor: The Dark World الى المرتبة الثالثة مع 24.8 مليون دولار. وتقدم فيلم Captain Phillips مجدداً الى المرتبة الرابعة بعد أن حصد 8.4 مليون دولار. وعاد فيلم The Counselor الى المرتبة الخامسة مع 5.4 مليون دولار.

في أميركا تكرر السيناريو فسجل فيلم The Hunger Games: Catching Fire رقماً قياسياً من حيث الإيرادات ليصبح الفيلم الذي جنى أعلى الإيرادات في شهر نوفمبر في تاريخ السينما مع 158 مليون دولار. وتراجع فيلم Thor: The Dark World الى المرتبة الثانية بعد أن جمع 14.1 مليون دولار وتراجع أيضاً فيلم The Best Man Holiday الى المرتبة الثالثة مع 12.4 مليون دولار. المرتبة الرابعة شهدت دخول فيلم Delivery Man مع 7.9 مليون دولار، وتراجع فيلم Free Birds الى المرتبة الخامسة مع 5.3 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة السيطرة أيضاً هي لفيلم The Hunger Games: Catching Fire الذي دخل مباشرة في المرتبة الأولى حيث شاهده 93619 شخص، وتراجع فيلم Thor: The Dark World الى المرتبة الثانية مع 20419 مشاهد، وتقدم فيلم Free Birds من المرتبة الرابعة الى الثالثة مع 11558 مشاهد، وتقدم أيضاً فيلم Last Vegas من المرتبة الخامسة الى الرابعة بعد أن شاهده 9654 شخص وتراجع فيلم Elysium الى المرتبة الخامسة مع 8136 مشاهد.

في لبنان لم يكن المشهد مختلفاً فسجّل أيضاً دخول فيلم The Hunger Games: Catching Fire في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 23383 شخص ودخل الفيلم اللبناني BéBé مباشرة في المرتبة الثانية مع 19145 مشاهد، وتراجع فيلم "غدي" الى المرتبة الثالثة مع 9591 مشاهد وتراجع أيضاً فيلم Thor: The Dark World الى المرتبة الرابعة مع 8277 شخص وكذلك تراجع فيلم The Counselor الى المرتبة الخامسة مع 3414 مشاهد.