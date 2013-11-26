وزير التضامن يعزل مجلس إدارة جمعية تستغل الأطفال في رفع «شعار رابعة»

أصدر الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًّا، مساء الثلاثاء، بعزل مجلس إدارة جمعية «رابطة الإصلاح الاجتماعي»، المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة تحت رقم 122 لسنة 1966، وفقا للمادة 53 من القانون 84 لسنة 2002، وذلك بسبب «استغلال مسؤولي الجمعية للأطفال اليتامى لحمل لافتات تحمل صور الرئيس السابق محمد مرسي، وعليها شعار رابعة».وبحسب المادة الثانية من القرار الذي حمل رقم 273، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، تم تعيين تومادر محمد عبدالرحيم، المراجع المالي بإدارة عابدين الاجتماعية، مفوضا للجمعية لحين دعوة الجمعية العمومية خلال 3 أشهر على الأكثر لانتخاب مجلس إدارة جديد».وقالت الوزارة في بيان لها، إن «البرعي» اتخذ جميع الإجراءات القانونية مع الجمعية، حيث تمت مخاطبة اتحاد الجمعيات الأهلية لمعرفة رأيه في حل مجلس إدارة الجمعية، حيث وافق على عزل مجلس الإدارة، وبعدها أصدر الوزير قرار العزل طبقا للقانون الذي يحظر على الجمعيات ممارسة السياسة.أضاف البيان أنه «يتم التعامل مع الجمعيات الأهلية وفقا للقانون دون أي اعتبارات سياسية، وأنه تم حل مجلس إدارة جمعية الإصلاح بعدما ثبت للوزارة من خلال مقاطع فيديو استغلال مسؤولي الجمعية الأطفال اليتامى في رفع شعار رابعة».كانت لجنة التفتيش على الجمعيات الأهلية، برئاسة الدكتور تامر جمعة، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون الجمعيات، قد رفعت تقريرا مفصلا إلى الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن، حول واقعة «فيديو أطفال جمعية الإصلاح الاجتماعي» بالزيتون، بعد قيامهم برفع صور الرئيس المعزول، و«شعارات رابعة» داخل الجمعية.وتوجهت لجنة التفتيش المشكّلة بقرار من الوزير إلى الجمعية لمواجهة أعضائها الذين ظهروا في الفيديو، إلا أنهم أنكروا تلك المخالفات، وبمواجهتهم بالفيديو، أكدوا أن «جماعة الإخوان المسلمين هي من قامت بالضغط عليهم لفعل ذلك».إعلان - Ads إعلان - Ads
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