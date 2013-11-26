بالصور.. كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين بـ«طلعت حرب»

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتتظاهرين، مساء الثلاثاء، بميدان طلعت حرب والشوارع المحيطة به، عندما حاولت قوات الأمن فض مظاهرة لمجموعة من النشطاء باستخدام قنابل الغاز، يحتجون على فض الشرطة بالقوة لمظاهرة مناهضة لإقرار لجنة الـ50 مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الدستور الجديد، واحتجاز عدد منهم.وأشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات في محاولة لمنع قوات الأمن من التقدم تجاههم، وحدثت حالة من الكر والفر بين الطرفين في الشوارع الجانبية، وألقت قوات الأمن القبض على العشرات منهم.

شبكةعيونالإخبارية

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