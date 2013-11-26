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مدير أمن بنى سويف: فض مسيرة الإخوان لمخالفتها قانون التظاهر الجديد

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مدير أمن بنى سويف: فض مسيرة الإخوان لمخالفتها قانون التظاهر الجديد مدير أمن بنى سويف: فض مسيرة الإخوان لمخالفتها قانون التظاهر الجديد

أكد اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بنى سويف فض الشرطة لمسيرة نظمها أعضاء جماعة الإخوان أثناء سيرها فى شارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف لمخالفتهم القانون وعدم تقدمهم بطلب إلى قسم الشرطة للحصول على الموافقات الأمنية وفقاً لما أقره قانون تنظيم التظاهر الجديد إلى أن الشرطة قامت بفض المسيرة فى إطار قانونى حيث استخدمت الأساليب المتبعة دون مخالفات.

وأشار هديب إلى ملاحقة العناصر الإخوانية التى حاولت التجمع وتنظيم تظاهرة أخرى فى منطقة الغمراوى، نظراً لإصرارهم على مخالفة القانون.

كانت جماعة الإخوان نظمت مسيرة ضمن تظاهراتها اليومية وعند وصولها شارع صلاح سالم ناحية شارع عامر عفيفى حاصرتهم قوات الشرطة وتصدت لهم وتمكنت من تفريقهم حيث لجأوا إلى الشوارع والحوارى الجانبية بالمنطقة محاولين التجمع مرة أخرى واستكمال التظاهرة بمنطقة الغمراوى بمدينة بنى سويف.

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