السفارة الروسية بصنعاء تنفي وجود أي خبراء عسكريين روس باليمن

أعلنت سفارة روسيا باليمن فى بيان لها اليوم أن “الرجل الذي قتل في هجوم بصنعاء والجريح هما من رعايا بيلاروسيا وليسا روسيين”، وأكد البيان أنه “لا يوجد أي خبراء عسكريون روس في اليمن”.

وأوضح نيكولاي لياجوشكين المتحدث باسم السفارة الروسية ، فى البيان الصحفى ، انه وعند خروجهما من فندق امستردام في وسط صنعاء تعرض مواطنان من بيلاروسيا واللذين يعملان في اليمن ضمن عقد خاص لهجوم قتل احدهما واصيب الثاني بـ”جروح بالغة”.

من جهته، أبلغ المتحدث باسم وزارة الدفاع البيلاروسية سيرجي كوزمينكوف، أنه “لا يملك معلومات عن أن بيلاروسيا أوفدت مواطنيها إلى اليمن”.

وكان مصدر من الشرطة اليمنية قال في وقت سابق إن مسلحين على دراجة نارية، قتلوا بالرصاص اثنين من المستشارين العسكريين الروس في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن مصدر أمني يمني أن الروسيين يعملان مدربين في الجيش اليمني ، لافتا النظر إلى إن “المهاجمين استهدفوا المستشارين، اللذين يعملان مع الجيش اليمني، لدى مغادرتهما الفندق الذي يقيمان فيه جنوب صنعاء”.

وأشار المصدرالامنى إلى أن “مسلحين على متن دراجة نارية أطلقا النار على الخبيرين اللذين يعملان مع الجيش اليمني، فأرديا أحدهما قتيلا وأصابا الآخر بجروح، وذلك في شارع بينونة جنوب العاصمة اليمنية ، لافتا النظر استهدف الخبيران بعيد خروجهما من فندق أمستردام حيث يقيمان، وقد لاذ المهاجمان بالفرار.

وفرضت قوى الأمن طوقا امنيا مشددا حول مكان الهجوم، فيما نقل الجريح للعلاج في المستشفى العسكري في صنعاء.

أ ش أ