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تنظيم زيارات لطلاب مدارس مطروح للتوعية بقواعد المرور وقيادة السيارات

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تنظيم زيارات لطلاب مدارس مطروح للتوعية بقواعد المرور وقيادة السيارات تنظيم زيارات لطلاب مدارس مطروح للتوعية بقواعد المرور وقيادة السيارات

قامت مديرية أمن مطروح اليوم الثلاثاء بتنظيم زيارة ميدانية لـ 25 طالبة من مدرسة تحفيظ القرأن الإعدادية بنات لإدارة المرور لمشاهدة المعدات المستخدمة فى المرور والتعرف على الدور الذي تقوم به إدارة ورجال المرور في تنظيم حركة المرور بالشوارع وضبط المخالفات.

وقامت المديرية بتوفير أتوبيس لنقل الطلاب من وإلى المدرسة.

وتم تدريب الطالبات على قيادة السيارات عن طريق جهاز المحاكاة داخل مدرسة القيادة بإدارة المرور والشرح النظري لقواعد المرور وقيادة السيارات.

يأتي ذلك في إطار مواصلة مديرية أمن مطروح بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تنفيذ البرنامج التثقيفي والتعليمي لطلاب المدارس المختلفة من خلال تنظيم زيارات للمواقع الشرطية وإدارة المرور لتوعية الطلاب بدور الشرطة في المجالات المختلفة وتوعيتهم بقواعد المرور تنفيذا لبروتوكول التعاون بين مديرية الأمن ومديرية التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الحالي.

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