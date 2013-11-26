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استبعاد 11 طالبة من المدينة الجامعية للبنات بالأزهر للقيام بأعمال شغب

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استبعاد 11 طالبة من المدينة الجامعية للبنات بالأزهر للقيام بأعمال شغب استبعاد 11 طالبة من المدينة الجامعية للبنات بالأزهر للقيام بأعمال شغب

طالبات الأزهر يتظاهرن داخل الجامعة

قررت إدارة جامعة الأزهر اليوم استبعاد 11 طالبة من المدينة الجامعية للبنات بعد أن قاموا بأعمال شغب وسب وشتم لقيادات الأزهر وتسببن فى تعطيل الدراسة وخالفن قرار مجلس الجامعة بعدم السماح بالتظاهر.

وأكدت ادارة الجامعة فى بيان لها أن هؤلاء الطالبات لن يتم قبولهن فى الأعوام القادمة بالمدينة الجامعية ، وسيطبق ذلك على كل من يرتكب هذه المخالفات ويتم رصده والتعرف عليه.

من جانب اخر اكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر استمرار الدراسة بجامعة الازهر وعدم الاستجابة لدعوات الاضراب من بعض الطلاب المخالفين لنظم الدراسة مطالبا الجميع بالاستمرار في تحصيل العلم وغض الطرف عن مثيرى الشغب والصبر على ما يحدثونه من ضوضاء لإفساد الدراسة على من يريدون العلم .

وأشاد الدكتور شومان فى تصريح له اليوم بدور اساتذة الجامعة بالحرص على سير الدراسة وكذلك بالطلاب الملتزمين الذين حرصوا على دراستهم ولم يستجيبوا لدعوات الإضراب.
> أ ش أ

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