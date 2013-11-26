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صورة – مشجعات الأهلي مع أبو تريكة .. وتطالبه بالتراجع عن الاعتزال

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صورة – مشجعات الأهلي مع أبو تريكة .. وتطالبه بالتراجع عن الاعتزال صورة – مشجعات الأهلي مع أبو تريكة .. وتطالبه بالتراجع عن الاعتزال

حرصت مجموعة من مشجعات النادي الأهلي على الحضور في تدريب الفريق الأحمر صباح الثلاثاء مرتدين قميص يحمل صورة النجم محمد أبو تريكة، لمطالبته بالتراجع عن الاعتزال.

وارتدين المشجعات قميص يحمل صورة أبو تريكة، وحملن لافتات لإثناء اللاعب عن قرار الاعتزال.

 

وقرر أبو تريكة اعتزال كرة القدم عقب انتهاء كأس العالم للأندية التي يستهل الأهلي المشاركة فيها بمواجهة جوانزو الصيني يوم 14 ديسمبر المقبل.

وجاءت بعض اللافتات تحمل عبارات مثل "يا تريكة يا فنان خليك معانا لمونديال 2018 بلاش الاعتزال"، و"السعادة الحقيقية هي أسعاد البشر يا صانع الابتسامة".

وأخرى "ستانلي قعد لسبعين، الاعتزال مش بالسنين يا حبيب الملايين".

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