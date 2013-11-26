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جمعة: لا نفكر بمواجهة بايرن ميونيخ

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جمعة: لا نفكر بمواجهة بايرن ميونيخ جمعة: لا نفكر بمواجهة بايرن ميونيخ

يرى وائل جمعة مدافع الأهلي أن فريق بايرن ميونيخ الألماني يعد هو الأقوى في العالم حاليا، مشيرا إلى أنه لا يشغل تفكيره حاليا التفكير في مواجهته.

ويلعب الأهلي مع جوانزو الصيني في كأس العالم للأندية يوم 14 ديسمبر المقبل، على أن يلتقي الفائز مع بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

وقال جمعة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي الثلاثاء: "بايرن ميونيخ واحدا من أفضل فرق الكرة في العالم، إن لم يكن أفضلها على الإطلاق ولكن لا أشغل تفكيري حاليا بمواجهته".

وأضاف "لا مجال للتفكير في مواجهته في هذا التوقيت، أمامنا فريق مميز للغاية وهو بطل أسيا، وعلينا الإعداد جيدا له قبل التفكير في مواجهة بايرن".

وتابع "لدي طموح شخصي بالمشاركة في هذا المونديال باحتلال مركز متقدم، وتصنيف جديد مع الأهلي في مونديال الأندية".

وشارك جمعة مع الأهلي في أربع نسخ سابقة من مونديال الأندية ووصل الأحمر للمراكز من الثالث وحتى السادس.

وأردف قائد الأهلي "أتمنى تجاوز هذه المرحلة والوصول لمرتبة جديدة".

واختتم "اللعب في المغرب سيزيل العديد من العقبات التي كانت تواجه الأهلي في اليابان من قبل، منها فرق التوقيت وغياب جمهور الأحمر والعرب بشكل عام".

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فيديو اليوم السابع