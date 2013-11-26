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الأهلي يتابع بطل أسيا في نهائي كأس الصين

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الأهلي يتابع بطل أسيا في نهائي كأس الصين الأهلي يتابع بطل أسيا في نهائي كأس الصين

قرر محمد يوسف المدير الفني للأهلي متابعة فريق جوانزو الذي يواجهه في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية يوم 14 ديسمبر المقبل في المغرب، من خلال مباريات كأس الصين.

ويلعب جوانزو مباراة إياب نصف نهائي كأس الصين يوم الأربعاء 27 نوفمبر وفي جعبته هدفا فاز به أمام داليان أيربن خارج ملعبه، على أن يقام النهائي في حالة تأهله يومي 1 و7 ديسمبر المقبل ذهابا وإيابا.

وقال يوسف في تصريحات للموقع الرسمي: "جوانزو سيخوض نهائي الكأس المحلي مطلع الشهر المقبل، وسأحرص على متابعته جيدا".

وأضاف "الفريق يمتلك سبعة لاعبين مميزين ودوليين في الصيني، بالإضافة إلى ثلاثة أخرين من البرازيل ويتمتعون بكرة جماعية ممتازة".

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