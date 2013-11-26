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وزير خارجية اليمن يتوجه للكويت للمشاركة باجتماع المجلس الوزارى الخليجى

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وزير خارجية اليمن يتوجه للكويت للمشاركة باجتماع المجلس الوزارى الخليجى وزير خارجية اليمن يتوجه للكويت للمشاركة باجتماع المجلس الوزارى الخليجى

غادر العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، وفد يمنى رفيع المستوى برئاسة أبوبكر عبد الله القربى، وزير الخارجية اليمنى، متوجهًا إلى دولة الكويت، للمشاركة فى الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى، والذى سيعقد غدًا الأربعاء، فى العاصمة الكويتية، فى إطار اجتماع المجلس الوزارى لدول مجلس التعاون، للتحضير للقمة الخليجية فى شهر ديسمبر القادم.

وقال القربى، فى تصريح له، قبيل مغادرته اليوم، إن هذه الاجتماعات واللقاءات المشتركة مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجى، تكتسب أهمية خاصة وذلك لوضعهم فى صورة تطورات العملية السياسية القائمة فى اليمن، ومساندة جهود إنجاح مؤتمر الحوار الوطنى بجانب دعم دول الخليج لمسيرة التنمية الشاملة فى اليمن.

على صعيد متصل، قال الدكتور عبد اللطيف الزيانى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن المجلس الوزارى لدول الخليج سيلتقى بالقربى، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون القائم بين مجلس التعاون واليمن.

وأضاف الزيانى، فى بيان صحفى، نشر اليوم بصنعاء، أن الدورة (129) للمجلس الوزارى الخليجى، ستكرس للتحضير للدورة (34) لقادة دول المجلس، كما سيتم بحث عدد من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية بشأن مسيرة العمل الخليجى المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية.
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