أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مطارات البرازيل ستكون جاهزة لمونديال 2014

Google+ Print
مطارات البرازيل ستكون جاهزة لمونديال 2014 مطارات البرازيل ستكون جاهزة لمونديال 2014

ريو دي جانيرو، (إفي): أعلنت شركة إنفارايرو للإنشاءات اليوم أن مطارات البرازيل ستكون مستعدة لاستقبال جماهير كرة القدم خلال كأس العالم 2014 في البلاد، ودورة الألعاب الأوليمبية 2016.

وأوضح جوستافو دي فالي مدير الشركة إلى أن المطارات ستعمل بشكل كامل دون أي تعطيل خلال البطولتين، وأن الشركة معتادة على زيادة أعداد الركاب والسياح الوافدين إلى البلاد خلال الأعياد.

وأشار رئيس الشركة أنهم لديهم خبرة في تنظيم الأحداث الرياضية، حيث كانت الشركة هي المسئولة عن استقبال الوفود الرياضية في المطارات خلال دورة الألعاب العسكرية الدولية في ريو دي جانيرو 2011.

وأضاف "دورة الألعاب العسكرية الدولية أعطتنا فكرة جيدة عن تنظيم مثل تلك الدورات التي تشبه دورة الألعاب الأوليمبية في تنظيمها".

وكان وزير الرياضة ألدو ريبليو، قد أكد نهاية العام الماضي أن التحدي الأكبر في مجال المواصلات قبل المونديال سيكون في إدارة المطارات، وهو ما تحسن تدريجيا في الآونة الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع