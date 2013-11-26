مطارات البرازيل ستكون جاهزة لمونديال 2014

ريو دي جانيرو، (إفي): أعلنت شركة إنفارايرو للإنشاءات اليوم أن مطارات البرازيل ستكون مستعدة لاستقبال جماهير كرة القدم خلال كأس العالم 2014 في البلاد، ودورة الألعاب الأوليمبية 2016.

وأوضح جوستافو دي فالي مدير الشركة إلى أن المطارات ستعمل بشكل كامل دون أي تعطيل خلال البطولتين، وأن الشركة معتادة على زيادة أعداد الركاب والسياح الوافدين إلى البلاد خلال الأعياد.

وأشار رئيس الشركة أنهم لديهم خبرة في تنظيم الأحداث الرياضية، حيث كانت الشركة هي المسئولة عن استقبال الوفود الرياضية في المطارات خلال دورة الألعاب العسكرية الدولية في ريو دي جانيرو 2011.

وأضاف "دورة الألعاب العسكرية الدولية أعطتنا فكرة جيدة عن تنظيم مثل تلك الدورات التي تشبه دورة الألعاب الأوليمبية في تنظيمها".

وكان وزير الرياضة ألدو ريبليو، قد أكد نهاية العام الماضي أن التحدي الأكبر في مجال المواصلات قبل المونديال سيكون في إدارة المطارات، وهو ما تحسن تدريجيا في الآونة الأخيرة.