بايرن: لا نهتم بميسي

برلين، (إفي): أكد أولي أوينيس رئيس بايرن ميونيخ الألماني اليوم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة لن يدخل ضمن اهتمامات الفريق.

وأوضح هوينيس في تصريحات صحفية قائلا "لن نفكر في دفع قيمة صفقة تعادل سعر ميسي في سوف الانتقالات".

وأضاف "الـ40 مليون يورو التي دفعناها للتعاقد مع خابي مارتيتيز، والـ37 مليون قيمة صفقة ماريو جوتزة ستكونان دائما الاستثناء الأكبر عن قواعدنا وليس العكس".

وكذب رئيس البايرن الشائعات التي أكدت أن الفريق الألماني يرغب في التعاقد مع ميسي بالتعاون مع شركة أديداس التي ستدفع نصف قيمة الصفقة التي يصل قيمتها إلى 250 مليون يورو، وأنه قد اجتماع مع وكيل اللاعب فرانسوا جاياردو لبحث هذا الشأن.

وأنهى رئيس النادي "البافاري" حديثه قائلا "في أي حال، نسبة صدق ما قاله جاياردو لا تتعدى الواحد من عشرة".