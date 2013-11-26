مالك إنتر يؤكد اهتمامه بالتعاقد مع نينجولان

أكد إريك ثوهير مالك نادي إنتر ميلان اهتمامه بالتعاقد مع رادجا نينجولان لاعب فريق كالياري.

نينجولان لاعب بلجيكي في الـ25 من عمره، يتألق هذا الموسم في الدوري الإيطالي كلاعب وسط.

ويعد نينجولان من أصول اندونيسية، وهو ما جعل ثوهير يمنحه اهتماما إضافيا.

وقال ثوهير: "أمامنا فترة قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لكني بالفعل راغب في دعم الفريق".

وكان ثوهير قد اشترى 70% من أسهم النادي الإيطالي، وترك 30% لماسيمو موراتي المالك القديم للنيراتزوري.

وتابع ثوهير "يعجبني نينجولان، خاصة أنه من أصول أسيوية، عموما لازلت أنتظر الاجتماعات الفنية التي ستحدد أهدافنا جميعا".

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 26 نقطة، على بعد 8 نقاط من الصدارة التي يملكها يوفنتوس.

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