أمن سوهاج يضبط مراجع حسابات ونجليه يتاجرون في “العملة”

تمكنت قوة امنية من وحدة مباحث مركز طما وتحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي يقوم بالاتجار في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفي حيث وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة طما عن قيام كل من محمد علي احمد سن 59 مراجع حسابات بمدرسة طما الثانوية التجارية ونجليه احمد واسماعيل والمطلوب ضبطهما واحضارهما في القضية رقم 15390 جنايات مركز طما حيازة سلاح بالاتجار في النقد الاجنبي في السوق السودء خارج نطاق السوق المصرفي وعقب تقنين الاجراءات قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز طما مدعومة بمجموعات قتالية اسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 37.123 دولار امريكي و92.670 ريال سعودي و 1585 جنية مصري و5 جنية استريني وبمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمبالغ بقصد الاتجار وكلفت ادارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي ابعاد نشاطهم الاجرامي وتحرر المحضر اللازم