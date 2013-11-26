أغذية تنشط دورتك الدموية وتعيد لها التوازن

الدورة الدموية الطبيعية التى تحدث فى الجسم، هى سبب الحياة التى تدب فى كل الأجهزة فى جسد الإنسان، والعامل الوحيد القادر على إيقافها أو عملها، ويحدث فى كثير من الأوقات هبوط فى الدورة الدموية أو قلة سيولة أو عدم نشاط وخمول فيها، وهو ما يؤثر بالسلب على كل العمليات الحيوية التى تقوم بها أجهزة الجسم .

الدكتور محمد المنيسى، استشارى الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أكد على أن الدورة الدموية من السهل تنشيطها بتناول أغذية معينة، والاهتمام بالنظام الغذائى اليومى الذى يتبعه الفرد ،مع الاهتمام بحركة الجسم، وممارسة الحد الأدنى من التمرينات الرياضية التى تساعد الجسم على النشاط، وتزيد من نشاط الدورة الدموية مما يفيد الجسم بشكل عام، ويفضل دومًا استشارة الطبيب المختص بكميات الطعام التى يجب تناولها حتى لا يتعرض المريض لمضاعفات الإفراط فى تناول عناصر معينة .

وأوضح منيسى، أن هناك بعض الأطعمة التى تساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويجب أن يحرص الشخص على وضعها داخل وجباته اليومية، وبكميات معتدلة، أهمها، أغلب الأطعمة التى تحتوى على فيتامينB المركب بعناصره المختلفة، وأنواعه المتعددة، ويمكن أيضا أن يتناولها الفرد عن طريق أقراص الفيتامين المعروفة، ولكن تحت إشراف طبى وليس بشكل عشوائى.

وينصح استشارى الجهاز الهضمى، بتناول الطعام الذى يحتوى على عناصر تساعد على ضخ الدم، وتزيد من نشاط الدورة الدموية فى جسمك، كالتى تحتوى على الزنك، وكذلك الأطعمة التى المليئة بالصويا ،ويفضل طهى الطعام بزيت الزيتون لقدرته على تنشيط الدم والجسم".

واسترسل منيسى، الفاكهة كالتوت والعنب والخضروات الطازجة، بأنواعها المختلفة، تحتوى على ما تحتاجه الدورة الدموية للنشاط والتنبه، كما ظهرت فائدة كبيرة لإضافة الثوم فى الطعام فى تنشيطه لدورة الدموية كذلك، فضلا عن الأطعمة المليئة بالألياف".

وشدد منسيى، على ضرورة الاهتمام بمزاولة الرياضة بجانب تناول الطعام الصحى، وشرب الشاى الأخضر الصحى، بدلا من تناول الشاى الأسود و القهوة بأنواعها، وعلى الشخص مراعاة نومه لساعات كافية مع الحفاظ على حركة الجسم المستمرة، كلها عادات تساعد على الحفاظ على نشاط الدورة الدموية فى الجسم، وبالتالى سلامة أعضائه وعملا بشكل جيد .

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