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خمسة مجهولين ينتحلوا صفة رجال شرطة لخطف شابين بـ”دلجا” بالمنيا‎

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خمسة مجهولين ينتحلوا صفة رجال شرطة لخطف شابين بـ”دلجا” بالمنيا‎ خمسة مجهولين ينتحلوا صفة رجال شرطة لخطف شابين بـ”دلجا” بالمنيا‎

خطف

أكد عدداً من أهالي قرية دلجا بالمنيا قيام خمسة أشخاص مجهولين بإنتحال صفة رجال شرطه يرتدون زي ملكي وقيامهم بخطف شابين مسيحيين تم إطلاق سراحهما عقب ذلك .

بينما أكدت مصادر شرطيه عدم وجود بلاغات بالواقعه.

وكان أهالي قرية دلجا، قد فوجئوا بخمسة أشخاص مجهولين يرتدون ملابس مدنيه ويجوبون أرجاء البلده في ساعه متأخره من الليل وأوهموا الأهالي بأنهم رجال شرطه بإدارة البحث.

وقاموا بالذهاب إلي أحد المنازل وأصطحبوا شابين مسيحيين وهما عماد “د” , وناصر “س” معهما بحجة أنهما مطلوبين في قضايا.

ثم أكتشف أهالي القريه أن الشابين مخطوفين وتلقت أسرتيهما إتصالات تطالب بدفع فديه ماليه لإطلاق سراحهما ،وتم إطلاق سراحهما بالفعل

وذكرت مصادر بالقريه أن الشابين عادا مره أخري بعد مرور 24 ساعه علي إختطافهما.

بينما ذكر مصدر أمني أنه جاري التحري حول ظروف الواقعه وكشف غموضها رغم عدم وجود بلاغات بها.

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