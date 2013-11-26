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الببلاوي يجتمع بممثلين عن جبهة الإنقاذ لبحث قانون تنظيم التظاهر

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الببلاوي يجتمع بممثلين عن جبهة الإنقاذ لبحث قانون تنظيم التظاهر الببلاوي يجتمع بممثلين عن جبهة الإنقاذ لبحث قانون تنظيم التظاهر

اجتمع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بعدد من ممثلي جبهة الانقاذ وممثلي الشباب بحضور وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي ، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وموضوع قانون تنظيم تالحق في التظاهر، والأحداث التي وقعت ظهر اليوم أمام مجلس الشورى.

وصرح السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجتمعين طالبوا بالافراج عن من تم احتجازهم اليوم أثناء مشاركتهم في التظاهرات احتجاجا على القانون .

وقال المتحدث ان رئيس الوزراء وعد بمتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة في هذا الشأن توصلا للاستجابة لهذا المطلب ، مشيرا إلى أن الحاضرين ابدوا عددا من الاعتراضات والتحفظات على مواد القانون ، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مجتمعية مشتركة لدراسة هذه الأراء.

أ.ش.أ

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