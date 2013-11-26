الشرطة تفض مسيره لأنصار الإخوان بالمنيا

فضت قوات الأمن بالمنيا مسيره لأنصار الإخوان ومؤيدين مرسي بمركز ملوي جنوب المحافظه وذلك تفعيلاً لقانون التظاهر الجديد.

وتم إلقاء القبض علي 4 بينهم إثنان من المطلوب ضبطهما وإحضارهما ،بينما إنطلقت مسيره إخوانيه بمركز أبو قرقاص تطالب بعودة مرسي وإلغاء قانون التظاهر وإنهاء ماوصفوه بالإنقلاب العسكري دون أن يحتك رجال الأمن بها.

وطافت المسيره عدداً من شوارع المدينه ومنها الجمهوريه مرددة هتافات معاديه للجيش والشرطه.

وتم رفع إشارات رابعه وصورا للرئيس المعزول ،فيما أكد الأهالي أن رجال الشرطه لم يتدخلوا لفض التظاهرة.