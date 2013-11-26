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نجوم لبنان يحيون حفلات رأس السنة في الإمارات

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نجوم لبنان يحيون حفلات رأس السنة في الإمارات نجوم لبنان يحيون حفلات رأس السنة في الإمارات

حفلات رأس السنة هى الحدث الأكثر أهمية للنجوم، فبعد أن فقد سوق الكاسيت أهميته لم يعد المطرب يحقق دخلاً سوى من الحفلات وخاصة حفل رأس السنة،.وحفلات رأس السنة على الأبواب، والفنانون منهمكون في التحضير لها مؤجلين مشاريعهم الأخرى إلى مطلع السنة المقبلة، والناس في ترقب لمعرفة الفنانين المشاركين في تلك الحفلات، ومعرفة أماكنها وأسعار التذاكر التي غدت في ارتفاع متواصل، للاحتفال في وداع عام واستقبال عام جديد عله يكون أفضل وأكثر أمناً وسلاماً.
ففي الإمارات تحديداً أخذت شركة ريد لاين على عاتقها تنظيم ثلاث حفلات في كل من أبوظبي ودبي والعين واختارت مطربين لبنانيين بالدرجة الأولى لأنهم الأنسب في حفلات "الغالا دنير" على حد قول روي جبيلي رئيس شركة ريد لاين المنظمة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق إنتركونتينتال أبوظبي.
في أبوظبي يحيي نجم الأغنية اللبنانية الفنان ملحم بركات حفلاً غنائياً في فندق شاطئ روتانا بمشاركة الفنان هشام الحاج، حيث سيغني بركات والحاج القديم والجديد ليمتزج الجميع مع إيقاعاتهما العربيّة وألحانهما الشرقيّة.
أما البوب ستار الفنان رامي عياش وبعد حفلين ناجحين جداً في عيد الأضحى في إمارة دبي، واللذين جمعاه بكل الجاليات العربية المقيمة في الإمارات، يلتقي جمهوره في أبوظبي بمشاركة الفنانة شذى حسون وتحديداً في فندق الإنتركونتيننتال أبوظبي، ليحيي حفل رأس السنة، عدا عن مشاركتة في إحياء حفل ثان في مدينة العين في الليلة نفسها.
أما في دبي فيشارك كل من نجم الأغنية اللبنانية الفنان ملحم زين، والفنان ناصيف زيتون في حفل غنائي في في فندق الإنتركونتيننتال ـ دبي.

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