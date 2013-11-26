قصي: شخصية نجوى رائعة هي الروح والقلب

يتابع قصي حديثه ل "سيدتي نت "عن أعضاء لجنة "أراب غات تالنت "، إليكم نص اللقاء:

هل تجد أن رأيه هو الأدقّ والأصح بين أعضاء اللجنة؟

تقييمه دقيق من حيث المنطق والدقّة. وهو الأفضل.

كيف تجد شخصية نجوى؟

رائعة. هي الروح والقلب. حتى عندما تعتذر، فإنها تفعل ذلك باحترام، ولكن عندما تصادف خطأ أمامها تظهر شخصية نجوى ابنة زحلة. هي شخصية حنونة ولكنها في الوقت نفسه امرأة قوية جداً. قلبها كبير ولا تحب أن يزعل أحد منها و«تقف مع الحق» دائماً.

وناصر القصبي؟

ناصر «مزاجاتي» ويحب اللعب بين نجوى وعلي، فأحياناً يكون في صفّ نجوى وأحياناً أخرى في صف علي، وهذا شيء جميل، لأنه فنان كوميدي. كما أنه ابتكر لنفسه كلمة «جميل». ناصر القصبي أظهر نفسه بشكل قوي في البرنامج.

وأحمد حلمي؟

هو «البرنس» وكما يقال زيادة الخير خيرين. كان يوجد في البرنامج ممثل كوميدي محبوب ومعروف في الخليج والعالم العربي. ومن ثم جاء أحمد الفنان الكوميدي اللطيف والذكي. والاثنان زرعا روحاً جميلة جداً في هذا الموسم.

تغنّي باللغة الأجنبية، ولكن ألا تتابع الفن العربي؟

أنا أفضّل الفن القديم. وأحب عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش وفيروز ومحمد عبد الوهاب، أما الجيل الجديد فلم أتعمّق فيه، لأنني أفضّل الأغنيات الأجنبية على العربية. ومن الجيل الجديد يعجبني محمد فؤاد وعمرو دياب، لأننا ننتمي إلى جيل فني واحد.

وراغب علامة؟

أحبّه كثيراً منذ أيام «يا حياتي» و«مغرم ياليل» و«قلبي عشقها». ولقد التقينا في العام الماضي في استوديو واحد وأنتجنا أغنية مشتركة عبارة عن «دويتو» ولكن القرار بيده.

وهيفاء وهبي؟

هي سفيرة في مجالها. شخصية هيفاء وجمالها هما اللذان يقفان وراء نجاحها، وهي تتمتّع بشخصية قوية ولديها إصرار كبير وتنفّذ ما تفكّر فيه ولا يهمّها شيء أو أحد.

وإليسا؟

جيدة، ولكن الفنانة الأقوى هي نانسي عجرم، وأنا سمعتها تغني في حفلات حيّة، وصوتها جميل جداً. أما «السوبر ستار» الكاملة، فهي ميريام فارس وأنا أحبها كثيراً.

وأحلام؟

أنا أفضّل الجيل القديم، وأعتقد أنها من جيل نجوى. هي فنانة قوية، ولكنني شخصياً لا أحب أغاني «الطقطقة» الخليجية. ولكن أحلام فنانة موجودة ولها جمهور يحبّها ويتابعها ويحضر حفلاتها.

مع ريّا أبي راشد

قابلت، بحكم مهنتك، نجوم هوليوود ونجوماً عرباً في برنامجك «سكوب» مع ريا ما الفرق بين التجربتين؟

الفرق الوحيد هو في الماكياج، والنجمات العربيات يبالغن في استخدامه. امرأة رائعة جداً مثل هيفاء وهبي ليست بحاجة إلى كل هذه الكميّات من الماكياج. كل النجمات العربيات جميلات، ولكن موضة الماكياج القوي تقليدية عندنا، وأنا لا أحبّه. قابلت هيفاء في مهرجان «كان» وأجريت مقارنة بينها وبين مارلين مونرو، كما أجريت مقارنة بين هند صبري وكيت وينسلت، لأنني أجد أن كل نجمة عربية، توجد نجمة شبيهة لها في هوليوود سواءً في جمالها أو حياتها أو موهبتها.

ما الذي يميّزك عن سائر المقدّمات؟

قد اتّهم بالغرور إذا تحدّثت عن موهبتي في المقابلات، لكن العامل المهم فيها، هو أنني أضفي عليها جواً إيجابياً. وهذه الناحية تريح النجوم.

هل تعتبرين نفسك أفضل محاورة عربية أم عالمية؟

لا يحقّ لي أن أتكلّم عن نفسي. أنا أعتبر نفسي محاورة جيدة، ولكن لا يمكنني أن أقول إنني الأفضل لأنني لا أعرف كل المقدّمات في العالم العربي. وإذا قلت إنني الأفضل أكون مغرورة. ما أعرفه أن النجوم يحبّون أجواء مقابلاتي، ولكن المقارنة صعبة، لأنني أجري مقابلات مع نجوم عالميين وربما أكون المقدّمة العربية الوحيدة التي تجري مقابلات معهم.

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