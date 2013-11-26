دراسة: المساء الموعد الأمثل لتناول أقراص الأسبرين

فوائد جديدة ومثيرة كشف عنها مؤخراً فريق من الباحثين الهولنديين بشأن أقراص الأسبرين، والتى يحرص الكثير من كبار السن على تناولها بشكل يومى منتظم، بغرض رفع سيولة الدم، والحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

وأشار الباحثون، أن "فترة المساء" تعد الوقت الأفضل لتناول أقراص الأسبرين للمساهمة بأقصى حد فى تقليل مخاطر الأزمات القلبية، حيث أثبتت النتائج فاعلية ذلك فى تقليل فرص ارتباط وتلاصق كرات الدم الحمراء مع بعضها البعض، وبالتالى تقل خطر الإصابة بالجلطات القاتلة.

وتوصل الباحثون، إلى هذه النتائج بعد خضوع 290 شخصاً لبعض التجارب الإكلينيكية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، حصل أفراد المجموعة الأولى على جرعات الأسبرين منخفض التركيز 100 مجم، فى الصباح، فيما تناولت المجموعة الثانية أقراص الأسبرين فى المساء، وكشفت النتائج أن أفراد المجموعة الثانية حققوا أفضل النتائج، وانخفضت سيولة الدم بشكل مثالى، وكانت أفضل فرص النجاة من الأزمات القلبية من نصيبهم.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى التاسع عشر من شهر نوفمبر الجارى.