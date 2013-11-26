الآثار تنفى إشاعة غرق مسجد أثرى بالدرب الأحمر بالمياه الجوفية

نفى سمرات حافظ رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية الإخبارية عن تعرض مسجد “الصالح طلائع” بمنطقة الدرب الأحمر الأثرية للغرق إثر إحاطته بالمياه الجوفية، مؤكدا أن المسجد خال تماما من أيه آثار للمياه الجوفية والمخلفات، وذلك بعد أن خضع مؤخرا إلي مشروع متكامل لسحب المياه الجوفية وإزالة جميع المخلفات المتراكمة داخل الخندق .

و أوضح رئيس القطاع – فى تصريح له اليوم – أن ما ظهر على الموقع الإخباري من صور تمثل ما يجري حاليا من أعمال مشروع تغيير مواسير الصرف بالجهة المقابلة للمسجد، والتي تأتي في إطار إحدى المشروعات الخدمية لأهالي منطقة الدرب الأحمر وتحت إشراف هيئة الصرف .

من جانبه ، أكد السعيد حلمي مدير منطقتي الدرب الأحمر والسيدة عائشة أن أعمال تشوين الأخشاب الخاصة بمشروع تغيير مواسير الصرف تبعد تماما عن واجهات المسجد ولا تؤثر سلبا على جدرانه، لافتا إلي أن تفتيش المنطقة يقوم بمتابعة المسجد بصفة دورية للتأكد من خلوه تماما من أيه آثار للمياه الجوفية أو المخلفات ،إلي جانب المتابعة المستمرة على مدار اليوم الواحد لمختلف المواقع الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حال تعرض الأثر إلي ما يهدد سلامته وقيمته التاريخية .

يذكر أن مسجد “الصالح طلائع ” يرجع إلي العصر الفاطمي، وهو من المساجد المعلقة والتي تقع مباشرة خارج باب زويلة ، ويتميز هذا المسجد بثرائه البالغ بالعديد من الأشكال الزخرفيه سواء الجصية أو الخشبية.

أ ش أ