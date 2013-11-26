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"مبادلة ودوبال" الإماراتيتان توقعان اتفاقا لاستيراد البوكسيت الغينى

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"مبادلة ودوبال" الإماراتيتان توقعان اتفاقا لاستيراد البوكسيت الغينى "مبادلة ودوبال" الإماراتيتان توقعان اتفاقا لاستيراد البوكسيت الغينى

وقعت الذراع الاستثمارية لإمارة أبوظبى "مبادلة" وشركة دوبال للألمنيوم التابعة لدبى، اتفاقا بقيمة خمسة مليارات دولار، مع حكومة غينيا من أجل تأمين إمدادات البوكسيت لصناعة الألمنيوم فى الإمارات، بحسب بيان رسمى.

وأكدت حكومة غينيا فى البيان أن الاتفاق ينص على أن تقوم "غينيا ألومينا"، وهى كيان مشترك بين مبادلة ودوبال، بالاستثمار فى إنشاء منشأة لتصدير البوكسيت فى سانغاريدى بغرب غينيا.

وتملك غينيا نصف الاحتياطات العالمية من البوكسيت، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج فى منجم سانغاريدى فى 2017.

كما يشمل الاتفاق تطوير ميناء لمستخدمين متعددين فى كامسار فى أفق العام 2017، على أن يتم أيضا بناء محطة لتكرير الألومينا بقدرة أولية تصل إلى مليونى طن سنويا، على أن تدخل حيز الخدمة فى 2018.

وسيساهم هذا الاتفاق بخلق 14 ألف وظيفة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفى رفع قيمة الناتج المحلى الداخلى لغينيا بشكل كبير.

وتم التوقيع على الاتفاق خلال مؤتمر استثمارى إماراتى غينى فى أبوظبى.

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مصر 365