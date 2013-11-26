تفاصيل القبض علي الخضيري بالإسكندرية

أكد مصدر قضائى، أن المستشار محمود الخضيرى، عضو مجلس الشعب المنحل، سيتم عرضه اليوم الثلاثاء على نيابة وسط القاهرة لمناقشته فى الاتهامات الموجهة إليه.

كانت قوات أمن الإسكندرية قد ألقت القبض على المستشار الخضيرى بمنطقة سموحة مساء الاثنين، وكانت نيابة وسط القاهرة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار الخضيرى لاتهامه بالاشتراك مع عدد من قيادات الإخوان بالتحريض على تعذيب المحامى أسامة كمال فى ميدان التحرير، عقب اتهامه بأنه ضابط بأمن الدولة، وذلك أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

فى ذات السياق كان اللواء أمين عز الدين مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، أعلن إلقاء القبض على المستشار محمود رضا عبد العزيز الخضيرى، بناء على أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وأوضح اللواء عز الدين، أن معلومات كانت قد وردت إلى ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية أكدتها التحريات السرية، مفادها تواجد المستشار محمود رضا عبد العزيز الخضيرى الصادر بحقه قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة فى القضية رقم 7730 / 5012 قصر النيل.

وأضاف اللواء عز الدين، أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت مأمورية باستهداف محل تواجد المذكور، حيث تمكنت من ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

من جانبه قال مصدر قضائى بالإسكندرية إن التحقيق مع المستشار محمود الخضيرى، سيكون صباح اليوم بديوان نيابة قصر النيل، فى التهم الموجهة إليه، المتمثلة فى التحريض على العنف.

وأكد المصدر أن الخضيرى سيتم احتجازه داخل مديرية أمن الإسكندرية على أن يتم ترحيله صباح اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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