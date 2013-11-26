بالصور..وزراء التنمية والتخطيط والصحة يتفقدون مستشفى قفط المركزى بقنا

تفقد الوزراء اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة مستشفى قفط المركزى بمحافظة قنا صباح اليوم ورافقهم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.

من جانبها قررت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان تشكيل فريق عمل من مديرية الصحة بقنا لمتابعة الإنشاءات وأعمال التشطيبات النهائية بالمستشفى وضرورة الانتهاء منها قبل نهاية 30 ديسمبر القادم حتى يتم افتتاحها.

وأضافت الرباط أنه تم وضع خطة عاجلة لافتتاح المشروعات المتعثرة والمتوقفة لأسباب فنية ومادية، مشيرة إلى أن الخطة العاجلة تتضمن افتتاح مشروعات طبية فى الفترة القادمة فى مختلف المحافظات منها القليوبية ، ومرسي مطروح وعدد من محافظات الصعيد

وذكرت وزيرة الصحة أن الوزارة وضعت خطة عاجلة للقضاء على مشكلة نقص الأطباء بالوحدات الريفية من خلال انتداب أخصائيين من الأطباء والتمريض بصفة مستمرة لهذه المناطق بالإضافة إلى دعمها بالقوافل الثابتة والمتحركة للقضاء على المشكلة.

من جانبه أكد أشرف العربى وزير التخطيط أن الزيارة بهدف تفقد المستشفى والتى يتم العمل فيها منذ ٢٠٠٣ وذلك لتقديم الرعاية الصحية وتوافر ها للفئات المحرومة بأسعار مناسبة وجودة عالية وذلك أقل شىء لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ليكون لها مردود إيجابي على المستوى المعيشى بالمنطقة ،بالإضافة إلى إحساس المواطن تلبى احتياجاتهم الملحة.

وأوضح العربى أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال بالمستشفى نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن الخطة العاجلة تشمل استثمارات تنتمى قبل ٣٠ يونيو القادم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 29.7 مليار جنية للخطة العاجلة للمحافظات وسيتم تخصيص 4.7 مليار جنية لصيانة الطرق.

فى سياق متصل قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية :”إن هذه الزيارة تهدف إلى مراجعة الخطة العاجلة للمشروعات الاستثمارية”، موضحا أنه تم تخصيص ما يقرب من 5.5 مليار جنيه لهذه المشروعات بمختلف المحافظات.

وأشار لبيب إلى أنه سيتم إنشاء كوبرى لنجع حمادى بالطريق الغربى وسيتم إنشاؤه بعد إسنادة إلى القوات المسلحة بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون جنيه

وأضاف وزير التنمية المحلية ان الفترة القادمة ستشهد العديد من الإنجازات فى القطاعات الخدمية والاستثمارية والمشروعات الصغيرة ،مشيرا إلى أنه سيتم عمل مشروعات صغيرة ذات كثافة عمالية كبيرة بكل منطقة صناعية حرفية بكل مركز من مراكز قنا لا تقل مساحتها عن ٥٠ فدان بالمركز و١٠٠ فدان بالمدن وتستوعب كثير من العمالة لأبناء المحافظة.

وأكد لبيب أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع المثلث الذهبي بين محافظات قنا ،و سوهاج ، و البحر الأحمر لإنشاء منطقة صناعية ضخمة بالصعيد وخاصة أن هذه المشروعات تحوى العديد من الموارد الطبيعية كالذهب والفوسفات والرخام .