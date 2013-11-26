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ضبط مسجل خطر يتاجر في المواد المخدرة بسوهاج‎

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ضبط مسجل خطر يتاجر في المواد المخدرة بسوهاج‎ ضبط مسجل خطر يتاجر في المواد المخدرة بسوهاج‎

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطار من مركز شرطة سوهاج بضبط مسجل شقي خطر يقوم بالإتجار في المواد المخدرة ،إذ وردت معلومات لضباط مركز سوهاج أكدتها التحريات السرية بقيام المدعو “فؤاد ثابت عبد الحميد”  57 سنة عامل زراعي مقيم جزيرة شندويل والمسجل شقي خطر تحت رقم 1695 فئة ب مخدرات بالاتجار في المواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبحيازته سلاح ناري عبارة عن طبنجة حلوان عيار 9 م وبتفتيش المنزل عثر علي كميات من مخدر الحشيش والأفيون ومبلغ مالي.

وتم التحفظ علي المضبوطات وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف علي نشاطه الإجرامي.

وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف

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