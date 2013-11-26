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عودة "كوكو شانيل" في مجموعة الدار الجديدة

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عودة "كوكو شانيل" في مجموعة الدار الجديدة عودة "كوكو شانيل" في مجموعة الدار الجديدة

يمكن القول إنّ ما قدّمته "دار شانيل" Chanel لموضة الربيع والصيف المقبلين هو بمثابة تحية حبّ وعرفان للراحلة "كوكو شانيل"، التي شغلت عالم الموضة في الستينات، وفتحت آفاقاً جديدة للمرأة الأنيقة، ووضعت بصمتها القوية على الدار التي تحمل اسمها. وفي متابعتنا لهذه المجموعة، نجد أنّ مصمّم الدار، الألماني "كارل لاغرفيلد"، قد عاد بنا إلى مزاج الستينات، وأشعل قاعة متحف Grand Palais في باريس بمجموعة رائقة، تُشبه إضمامة ملوّنة من حلوى الكاندي، التي تنبض بألوان الوردي والأبيض والأصفر والأخضر. وقد بدأ العرض بظهور مجاميع العارضات بعيون مدخنة وتسريحة شعر كليوباترا، فيما شغلت خلفية المنصة بمجموعة من الأعمال الفنية، التي تضمّ قوارير كبيرة من عطر شانيل نمبر فايف Chanel No. 5 وحقائب منوّعة وعروض ، يظهر فيها المصمّم وهو يتحدث إلى النجمات عن ملامح مجموعته الجديدة. وعموماً، يُمكن الإشارة إلى بعض القطع، التي تبدو وكأنها قد خرجت للتو من إحدى مجموعات الستينات، خصوصاً الفساتين القصيرة باللونين الأبيض والأسود مع الأحذية البيضاء المرتفعة الساق (البوت)، وكذلك جاكيتات التوكسيدو والأطقم المصنوعة من قماش التويد المنقوش بالمربّعات الذي اشتهرت به الدار، فيما حملت القطع الأخرى كثيراً من إبداعات لاغرفيلد الخاصّة، وأظهرت شغفه بالرسوم والألوان، التي هي بعضٌ من خيالات الطفولة كما يقول.

وإليك بعض اختياراتنا من هذه المجموعة التي تحمل أنفاس "كوكو شانيل" المغلفة بإبداعات "لاغرفيلد"، فهل تشاطرينا الرأي؟
 

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سيدتي

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