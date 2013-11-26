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دعوى قضائية لإقالة الببلاوي لرفضه وصف الإخوان بالإرهابيين

  • سياسية
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دعوى قضائية لإقالة الببلاوي لرفضه وصف الإخوان بالإرهابيين دعوى قضائية لإقالة الببلاوي لرفضه وصف الإخوان بالإرهابيين

رفع المحامي عصام الديب دعوى قضائية اليوم الثلاثاء أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بإقالة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بسبب ما وصفه بخطورة استمراره في موقعه على الأمن القومي للبلاد.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من عصام الديب، المحامي وكيلا عن الخبير الاستراتيجي إبراهيم الفيومي، والتي حملت رقم 11914 لسنة 68 قضائية.
واختصمت الدعوى القضائية رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور .
واكد الديب في دعواه أن رئيس مجلس الوزراء أدلى بتصريحات صحفية بأنه لا يمكنه وصف جماعة الإخوان بالإرهابية، موضحة أنه أعطى بذلك غطاءً سياسيًا لجماعة الإخوان وأعمال العنف التي تنتهجها، وهو ما يترجم خطورة مسلك الببلاوي على الأمن القومي، خاصة مع علمه بما تفعله جماعة الإخوان الصادر بشأنها حكم بحظر أنشطتها من القضاء المصري ورغم ذلك ما زال رئيس مجلس الوزراء يطلق مثل هذه التصريحات.

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