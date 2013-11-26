ضبط ٢٢ مليون جنيه لتمويل مظاهرات الإخوان في شقة بالإسكندرية

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية من ضبط مبلغ 22 مليون جنيه في احدي الشقق بعد بلاغ من الأهالي بقيام أشخاص مجهولين بتجميع مبالغ مالية كبيرة بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة باب شرقى.

وبعرض المعلومات على اللواء آمين عز الدين مدير امن الإسكندرية أمر بسرعة مداهمة الشقة والوقوف على حقيقة تلك المبالغ.

توجه اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائى برفقة المقدم هانى الوحش الى الشقة محل البلاغ وتم ضبط المبلغ مخبأ داخل دولاب حجرة النوم وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها للوقوف على مصدر تلك الأموال ومدى علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين.

شبكةعيونالإخبارية

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