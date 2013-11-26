أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

ضبط ٢٢ مليون جنيه لتمويل مظاهرات الإخوان في شقة بالإسكندرية

  • سياسية
  • 11
Google+ Print
ضبط ٢٢ مليون جنيه لتمويل مظاهرات الإخوان في شقة بالإسكندرية ضبط ٢٢ مليون جنيه لتمويل مظاهرات الإخوان في شقة بالإسكندرية

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية من ضبط مبلغ 22 مليون جنيه في احدي الشقق بعد بلاغ من الأهالي بقيام أشخاص مجهولين بتجميع مبالغ مالية كبيرة بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة باب شرقى.
وبعرض المعلومات على اللواء آمين عز الدين مدير امن الإسكندرية أمر بسرعة مداهمة الشقة والوقوف على حقيقة تلك المبالغ.
توجه اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائى برفقة المقدم هانى الوحش الى الشقة محل البلاغ وتم ضبط المبلغ مخبأ داخل دولاب حجرة النوم وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها للوقوف على مصدر تلك الأموال ومدى علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب