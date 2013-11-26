وزير الإسكان يتفقد منطقة منشية فؤاد بكفر الشيخ

ردد أهالى منطقة منشية فؤاد التابعة لمدينة كفر الشيخ, عددا من الهتافات ضد إبراهيم محلب وزير الإسكان، ومحافظ كفر الشيخ, قائلين "مش هنمشى هو يمشى"، رداً على رفضهم النقل من الأراضى المتواجدين عليها ومعظم ساكنى هذه الأراضى من جالبى الخردة، وعربات الكارو, وبنقلهم لن يجدوا موقع لممارسة عملهم.

وقام المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، بتفقد منطقة منشية فؤاد بكفر الشيخ، والتى توجد بها مشكلة بعدد من المنازل القديمة المبنية بالطوب اللبن.

وكان المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، رفض لقاء سكان المنطقة، إلا أن وزير الإسكان أصر على لقائهم والاستماع لمطالبهم.

> وودع المواطنون وزير الإسكان بعد استماعه إليهم، ووعده لهم بحل المشكلة قريبا وتوفير مساكن بديلة أو تطوير منازلهم القائمة، بهتاف "مش هنمشى هو يمشى" قاصدين محافظ كفر الشيخ".