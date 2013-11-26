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إنفراد .. طارق عامر يعود للبنك الأهلى المصرى

  • سياسية
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إنفراد .. طارق عامر يعود للبنك الأهلى المصرى إنفراد .. طارق عامر يعود للبنك الأهلى المصرى

فى مفاجأة من العيار الثقيل أنفردنا بخبر قرار هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بتعين طارق عامر عضوًا منتدبًا للبنك الأهلى المصرى فرع لندن .
ومن الجدير بالذكر رفض طارق عامر كل العروض المقدمة إليه من البنوك الاجنبية والمحلية ، رغم أنها أضعاف ما يتقاضاه من البنك الاهلى المصرى ، لكن عشقه لمصر وأنتماءة للبنك الاهلى  ،و دعمه للقيادة المصرفية الشابة هشام عكاشة ،وافق طارق عامر على عودته لبيته الاول البنك الأهلى المصرى ، رافضًا كل العروض المصرفية الخارجية والداخلية.
وجديرًا بالعلم أن طارق عامر رفض قانون الصكوك الاخوانى فى مجلس الشعب أيام سطوة ونفوذ الاخوان ورفض ايضًا ان يكون نائبًا لرئيس حكومة قنديل السابقة ، وفضل ان يستريح كمحارب مصرفى ، الا ان عشقه لمصر وللبنك الاهلى جعله يعود الى الجهاز المصرفى المصرى .

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