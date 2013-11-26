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الزمالك يقهر المستقبل بدون شيكابالا

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الزمالك يقهر المستقبل بدون شيكابالا الزمالك يقهر المستقبل بدون شيكابالا

اكتسح الزمالك فريق نجوم المستقبل وديا بخمسة أهداف مقابل هدفي في مباراة لم يشارك فيها نجم الفريق الأبيض محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ولم يشارك شيكا في المباراة مكتفيا بالتدرب منفردا، بعدما عاد للتدريبات يوم الاثنين بعد غياب ثلاثة أيام.

وشهدت المباراة عودة محمود فتح الله مدافع الزمالك للمشاركة بعدما تغيب الفترة الماضية بسبب إصابة في الرأس.

أنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بهدفي أحمد حسن "من ركلة جزاء" في الدقيقة الثامنة ومؤمن زكريا في الدقيقة 42.

ولكن مؤمن البدوي قلص النتيجة للمستقبل في الدقيقة 57.

ولكن أحمد عيد عبد الملك سجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 65، قبل أن يضيف حازم إمام الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وأتم عرفة السيد الخماسية في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

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