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إسماعيل هنية: قضية اغتيال عرفات محل اهتمام كل الفلسطينيين

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إسماعيل هنية: قضية اغتيال عرفات محل اهتمام كل الفلسطينيين إسماعيل هنية: قضية اغتيال عرفات محل اهتمام كل الفلسطينيين

اعتبر رئيس الفلسطينية فى قطاع غزة "إسماعيل هنية"، أن قضية اغتيال الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات قضية وطنية بامتياز، وهى محل اهتمام كل الفلسطينيين.

وطالب هنية فى تصريحات نشرها المركز الإعلامى لحكومة حماس، خلال زيارته لمقر "ديوان الفتوى والتشريع" بغزة صباح اليوم الثلاثاء ، بالتحقيق فى ملابسات مقتل الرئيس عرفات، وإبقاء ملفه مفتوحًا إلى حين الكشف عن الحقائق المخفية عن الشعب الفلسطينى والعربى.

وأكد على استقلالية القضاء فى قطاع غزة، مشددًا على أنه لا يخضع للمحسوبية والأهواء والابتزاز ولا يخضع لأى سلطان، مبينا أن زيارته للديوان بعد زيارة المجلس الأعلى للقضاء أمس تأتى فى إطار رسالة توجهها الحكومة للتأكيد على استقلالية القضاء وسيادة القانون.

وأوضح " هنية " أن ديوان الفتوى والتشريع يعد من أهم مرافق القضاء الفلسطينى كونه يوثق فيه كافة القرارات الصادرة عن الحكومة والتشريعات والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي، إضافة للاتفاقيات واللجان المنبثقة عن الحكومة.

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مصر 365

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