حبس إنجي حبيب وحاتم فهمى 3 سنوات في قضية النصب الالكتروني

قررت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار رامي عبد الهادي وأمانة سر عيد نترى حبس إنجي حبيب و8 آخرين بينهم المطرب حاتم فهمى 3 سنوات مع الشغل والنفاذ واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بتهمة النصب والاحتيال في القضية رقم 9633 لسنة 2013، وتعرف القضية إعلاميا باسم قضية شركة “ساي يور واي” للتسويق الشبكي والإلكتروني والمتهمة فيها مالكتها متهمة أولى.

وحضر اليوم الثلاثاء المتهمون الأربعة بينما تغيب ثلاثة آخرون هاربون، وشهدت المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا برئاسة العميد نبيل زكي والنقيب أسامة سعد، وحضرت المتهمة الأولى إنجي حبيب والمتهم الرابع أحمد مستور والخامس محمد سمير والثامن حاتم فهمي.

وتم فرض كردون أمني أمام القاعة التي تعقد بها الجلسة حتى خارج المحكمة وتم منع المجني عليهم من الحضور إلا موكليهم من المحامين عقب إيداعهم قفص الاتهام.

وتضم قائمة المتهمين كلا من الفنان حاتم فهمي وإنجي جمال محمد حبيب مالكة الشركة “39 سنة” دبلوم تجارة”، ومعاونيها أحمد مستور نصر 37 سنة، ومحمد سمير 36 سنة مندوب الشركة عن فرع الإسكندرية، وهاربين هم مالك الموقع الرئيسي يدعى “تارون تاريكا” هندي ومقيم بالصين، ومحمد حبيب وهيثم حبيب شقيق المتهمة الأولى وهما هاربان، وآخر يدعى أشرف أحمد على وشهرته “أشرف الدولي.

كان كل من حسام عبد العزيز محامي المتهمة الأولى “إنجي جمال محمد حبيب”، 39 سنة، دبلوم تجارة، ومحمد زكريا البقلي، محامي المتهم الثاني أحمد مستور نصر، 37 سنة، ومحمد العمدة محامي المتهم الثالث محمد سمير، 36 سنة، مندوب الشركة عن فرع الإسكندرية قد تقدموا بمذكرة لحسام الكاشف وكيل أول نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﺮﻭ ﺻﺒﺮي ﺃﻛﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺗﺮتقى ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬا ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.

وبعرضها على أحمد البنا وكيل نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه قرر إحالة القضية إلى المحكمة.