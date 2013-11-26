النيابة تصرف طاقم تمريض مستشفى العباسية بعد سماع أقوالهم في “تجارة الأعضاء”

انتهت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار احمد مجدى عبد الغنى وكيل النيابة الاستماع الى اقوال طاقم التمريض بمستشفى الامراض العقلية والعصبية بالعباسية فى واقعة اتهام المستشفى بالاتجار بالاعضاء البشرية والتسبب فى اخفاء مريض

وقالت الدكتورة شيماء مرسى الطبيبة المعالجة لحالة المريض شقيق المحامى هشام منير صاحب البلاغ رقم 3206 لسنة 2013 والذى يتهم فيه إدارة مستشفى الامراض العقلية والعصبية بالعباسية بالاتجار بالاعضاء البشرية ، ان المريض كانت حالته مستقرة ولا يمثل خطر على نفسه ولا على المجتمع

> واضافة الدكتورة شيماء امام النيابة ان المريض كان يقول لها بانه لا يريد العودة الى المنزل لاهله لانهم كانوا يعاملوه على انه مريض نفسى وكلما رجع اليهم اعادوه الى مشتشفى العباسية مرة اخرى على الرغم من سلامته.

واكدت الدكتورة شيماء مرسةى ان المريض كان سليم ولا يعانى من اى امراض نفسية تستوجب تواجده داخل المستشفى ولديه القدرة على التعامل مع الناس

> وقال طاقم الممرضين امام النيابة انهم كانوا متابعين جيدين لحالة المريض وكان سليما وحالته مستقرة.

وامرت النيابة بصرفهم من سرايا النيابة بضمان محل اقمتهم.

وكانت النيابة قد استمعت الى اقوال مدير مستشفى الامراض النفسية والعقلية الذى نفى ان تكون المستشفى قد استغلت ضعف المرضى فى الاتجار باعضائهم

> واضاف مدير المستشفى ان شقيق صاحب البلاغ كان قد دخل مستشفى الامراض النفسية يوم 16 يوليو الماضى للعلاج من مرض نفسى يسمى الفصام وخرج يوم 7 نوفمبر الماضى ، حيث سمحت المستشفى بذلك وفقا للقانون ، حيث إن قانون الصحة النفسية يتيح للمريض الدخول والخروج دون اذن الأهل

> وكانت النيابة استمعت إلى المحامى هشام منير فى بلاغه رقم 3206 لسنة 2013 والذى يتهم فيه إدارة مستشفى الامراض العقلية والعصبية بالعباسية بالاتجار بالاعضاء البشرية.

وقال مقدم البلاغ المحامى هشام منير انه كان متوجها الى المستشفى يوم 11 نوفمبر الماضى لدفع مصاريف علاج شقيقه بالمستشفى والتى كان يعالج فيها من مرض نفسى يسمى الفصام وعندما طلب ان يرى شقيقه قال له الموظف انه شقيقه خرج يوم 7 نوفمبر من المستشفى دون ان يخطروهم بميعاد خروجه او عمل محضر اثبات حالة.

وقال له احد الممرضين بالمستشفى انه رأى شقيقه اثناء توزيع الدواء على المرضى ولم يره بعدها بالمستشفى.

واتهم المحامى هشام منير مدير مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية ونائبه وطاقم التمريض بالاتجار بالاعضاء البشرية داخل المستشفى والتسبب فى اخفاء شقيقه.