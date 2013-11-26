أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

ضبط متهم هارب فى سيارة “سمك مسروق” بمدينة أبو سمبل بأسوان

  • 3
Google+ Print
ضبط متهم هارب فى سيارة “سمك مسروق” بمدينة أبو سمبل بأسوان ضبط متهم هارب فى سيارة “سمك مسروق” بمدينة أبو سمبل بأسوان

أرشيفية

ضبطت قوات الأمن بأسوان متهم هارب من تنفيذ حكم سابق، وبحوزته كمية كبيرة من الأسماك اصطادها بدون ترخيص من بحيرة ناصر.

تمكن قسم المسطحات المائية بالسدالعالى من ضبط السيارة رقم ص وط 1437 نقل بقيادة محمود.م.س 42 عامًا مقيم المحمودية التابعة لمدينة أسوان والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة المحضر 2843 جنح قسم أول تبديد وهارب من تنفيذ الحكم فيها، وبتفتيش السيارة تبين أنها محملة بكمية كبيرة من الاسماك التي صادها من بحيرة ناصر بدون ترخيص تزن نحو 700 كيلو.

وتبين أن السيارة مسروقة ومبلغ بسرقتها بتاريخ 2012/12/2  قسم أول أسوان،وتحرر المحضر رقم 883 جنح قسم أول،وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا