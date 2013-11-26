ضبط متهم هارب فى سيارة “سمك مسروق” بمدينة أبو سمبل بأسوان

ضبطت قوات الأمن بأسوان متهم هارب من تنفيذ حكم سابق، وبحوزته كمية كبيرة من الأسماك اصطادها بدون ترخيص من بحيرة ناصر.

تمكن قسم المسطحات المائية بالسدالعالى من ضبط السيارة رقم ص وط 1437 نقل بقيادة محمود.م.س 42 عامًا مقيم المحمودية التابعة لمدينة أسوان والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة المحضر 2843 جنح قسم أول تبديد وهارب من تنفيذ الحكم فيها، وبتفتيش السيارة تبين أنها محملة بكمية كبيرة من الاسماك التي صادها من بحيرة ناصر بدون ترخيص تزن نحو 700 كيلو.

وتبين أن السيارة مسروقة ومبلغ بسرقتها بتاريخ 2012/12/2 قسم أول أسوان،وتحرر المحضر رقم 883 جنح قسم أول،وجارى العرض على النيابة.