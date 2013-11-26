ديمة بياعة تدخل المشفى للمرّة المئة

دخلت الفنانة السّورية ديمة بيّاعة المشفى بعد أزمة ربو حادّة أصابتها بسبب الرّطوبة العالية في دبي.

وأكّدت بياعة أنها تعافت وأنّ صحّتها الآن بخير، وأضافت "نوبة ربو للمرّة المئة وكل ذلك بسبب الطقس، ولكن الحمدالله على كل شيء".

يشار إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تدخل فيها ديما المشفى بسبب الرّبو، لاسيّما أنّها تقيم في دبي منذ عدّة سنوات إلى جانب ولديها ورد وفهد.

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